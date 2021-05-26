Сергей Ребров не возглавит АЕК: названа причина

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Сергей Ребров не возглавит АЕК: названа причина

Фото: инстаграм Анны Ребровой/Автор неизвестен

Украинский тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров не возглавит греческий АЕК, сообщает SDNA.

По сведениям источника, руководство афинского клуба приняло решение отказаться от услуг украинца. В ближайшее время на пост главного тренера АЕКа будет назначен Владан Милоевич. Дело в том, что греческий клуб дал Реброву время на размышление до 25 мая, но так и не получил ответ.

46-летний Ребров тренирует "Ференцварош" с 2018 года и три раза подряд приводил клуб к чемпионскому титулу.

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