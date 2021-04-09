Сергей Ребров однозначно ответил о вероятности работы в России

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Главный тренер действующего чемпиона Венгрии "Ференцвароша" Сергей Ребров заявил, что хотел бы вернуться к работе в Украине. При этом специалист отметил, что не готов ехать в Россию.

"Сборная Украины? Я и раньше говорил, что любой тренер, хочет вернуться в свою страну и работать там. В каком качестве — это другой вопрос. Тема сборной — это для любого специалиста престижно.

Я уверен в работе Андрея Шевченко. Мы все ждем Евро и надеемся на хороший результат. Мы часто с Андреем на связи, два игрока моей команды в сборной, так что мы часто общаемся.

Работа в России? Точно сейчас туда не поеду работать", — приводит слова Реброва Sport.ua.

Напомним, Сергей Ребров за свою тренерскую карьеру работал главным тренером киевского "Динамо" и саудовского футбольного клуба "Аль-Ахли".