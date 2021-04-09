Сергей Ребров однозначно ответил о вероятности работы в России

Теги сергей ребровференцварош

Сергей Ребров однозначно ответил о вероятности работы в РоссииФото: Твиттер @tribunaua 
Главный тренер действующего чемпиона Венгрии "Ференцвароша" Сергей Ребров заявил, что хотел бы вернуться к работе в Украине. При этом специалист отметил, что не готов ехать в Россию.

"Сборная Украины? Я и раньше говорил, что любой тренер, хочет вернуться в свою страну и работать там. В каком качестве — это другой вопрос. Тема сборной — это для любого специалиста престижно.

Я уверен в работе Андрея Шевченко. Мы все ждем Евро и надеемся на хороший результат. Мы часто с Андреем на связи, два игрока моей команды в сборной, так что мы часто общаемся.

Работа в России? Точно сейчас туда не поеду работать", — приводит слова Реброва Sport.ua.

Напомним, Сергей Ребров за свою тренерскую карьеру работал главным тренером киевского "Динамо" и саудовского футбольного клуба "Аль-Ахли".

Читать также: Ральф Рангник может прилететь в Москву на матч "Локомотив" - "Спартак" | http://soccernews.ru

��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" поспорит с "Тоттенхэмом" за защитника "Баварии"

"Барселона" поспорит с "Тоттенхэмом" за защитника "Баварии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов