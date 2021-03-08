Сергей Ребров отказал ЦСКА из-за отношений между Россией и Украиной

Московский ЦСКА был заинтересован в услугах наставника "Ференцвароша" Сергея Реброва, утверждает "РБ-Спорт".

По информации источника, армейцы рассматривали кандидатуру украинского специалиста в конце 2020 года, когда на грани увольнения был Виктор Гончаренко.

46-летний тренер уведомил российский клуб, что не готов к переговорам из-за сложных отношений между двумя странами.

Ребров опасается, что работа в России негативно повлияет на его карьеру в Украине.

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