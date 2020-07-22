Сергей Ребров отказался возглавить киевское "Динамо". Клуб переключился на бывшего тренера "Зенита"

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров отказался возглавить киевское "Динамо", сообщает Футбол NEWS.

По данным источника, украинский клуб предлагал тренеру выгодное соглашение, но он принял решение остаться в Европе.

По данным FootballHub, в данный момент киевляне ведут переговоры с бывшим тренером "Шахтера" и "Зенита" Мирчей Луческу. Вероятность достижения договоренности оценивается как довольно высокая.

Напомним, что в нынешнем сезоне "Динамо" заняло второе место в чемпионате Украины и завоевало путевку в квалификационный раунд Лиги Чемпионов.

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