Сергей Ребров шестой месяц подряд признан лучшим тренером чемпионата ОАЭ

Теги аль-аинсергей ребров

Сергей Ребров шестой месяц подряд признан лучшим тренером чемпионата ОАЭ

Фото сайт "Ференцвароша"

Украинец Сергей Ребров успешно работает в эмиратском "Аль-Айне".

47-летнего специалиста шестой месяц подряд признали лучшим тренером чемпионата ОАЭ.

Напомним, что Ребров возглавил "Аль-Айн" прошлым летом. До этого он возглавлял венгерский "Ференцварош".

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