Сергей Ребров шестой месяц подряд признан лучшим тренером чемпионата ОАЭ
Фото сайт "Ференцвароша"
Украинец Сергей Ребров успешно работает в эмиратском "Аль-Айне".
47-летнего специалиста шестой месяц подряд признали лучшим тренером чемпионата ОАЭ.
Напомним, что Ребров возглавил "Аль-Айн" прошлым летом. До этого он возглавлял венгерский "Ференцварош".
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