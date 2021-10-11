Сергей Ребров стал тренером месяца в азиатском чемпионате
Фото: инстаграм Сергея Реброва/Автор неизвестен
Главный тренер "Аль-Айн" Сергей Ребров признан лучшим тренером чемпионата Объединеных Арабских Эмиратов по итогам сентября, сообщает пресс-служба клуба в твиттере.
В минувшем месяце "Аль-Айн" под руководством Реброва одержал две победы и дважды сыграл вничью.
После шести туров "Аль-Айн" лидирует в турнирной таблице чемпионата ОАЭ. В активе команды 14 очков.
Стоит отметить, что Ребров также был признан тренером месяца по итогам августа.
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