Сергей Ребров стал тренером месяца в азиатском чемпионате

Фото: инстаграм Сергея Реброва/Автор неизвестен

Главный тренер "Аль-Айн" Сергей Ребров признан лучшим тренером чемпионата Объединеных Арабских Эмиратов по итогам сентября, сообщает пресс-служба клуба в твиттере.

В минувшем месяце "Аль-Айн" под руководством Реброва одержал две победы и дважды сыграл вничью.

После шести туров "Аль-Айн" лидирует в турнирной таблице чемпионата ОАЭ. В активе команды 14 очков.

Стоит отметить, что Ребров также был признан тренером месяца по итогам августа.

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