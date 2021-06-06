Сергей Ребров возглавил клуб из ОАЭ

Фото сайт "Ференцвароша"

Украинский тренер Сергей Ребров продолжит карьеру в ОАЭ.

47-летний специалист возглавил местный "Аль-Аин", об этом сообщает твиттер клуба.

В минувшем сезоне "Аль-Аин" финишировал в чемпионате на шестой позиции.

Ребров известен по своей работе в киевском "Динамо" и "Аль-Ахли". Последним его клубом был "Ференцварош", с которым он три раза выигрывал чемпионат Венгрии.

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