Сергей Ребров возглавил клуб из ОАЭ
Фото сайт "Ференцвароша"
Украинский тренер Сергей Ребров продолжит карьеру в ОАЭ.
47-летний специалист возглавил местный "Аль-Аин", об этом сообщает твиттер клуба.
В минувшем сезоне "Аль-Аин" финишировал в чемпионате на шестой позиции.
Ребров известен по своей работе в киевском "Динамо" и "Аль-Ахли". Последним его клубом был "Ференцварош", с которым он три раза выигрывал чемпионат Венгрии.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Замалек
|6
|11
|2
|Аль-Ахли
|6
|10
|3
|Бордж Боу Арреридж
|6
|8
|4
|Аль-Куадсия
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|ЕС Сетиф
|6
|11
|2
|Аль-Файсали
|6
|10
|3
|Аль-Наср
|6
|9
|4
|Аль-Кувейт СК
|6
|4