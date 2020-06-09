Сергей Ребров возглавит турецкий топ-клуб
Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров решил сменить место работы, пишет Türkiye Gazetesi.
По информации источника, в ближайшее время украинский специалист покинет венгерский клуб и возглавит "Фенербахче".
Детали контракта 46-летнего наставника с турецким грандом пока неизвестны.
Будучи футболистом, Ребров выступал за "Фенербахче" с 2002 по 2004 год, выиграв один раз чемпионский титул.
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