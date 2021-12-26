Сергей Ребров высказался о развитии футбола в Украине
Фото: фан-инстаграм Реброва
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров поделился мнением об уровне и развитии украинского футбола.
– Украинский футбол развивается, он находится на прежнем уровне или есть регресс?
– Думаю, что тот же уровень. Не вижу ни регресса, ни улучшений.
К сожалению, есть большой отток иностранных футболистов. Когда я там работал, то в каждом клубе были квалифицированные легионеры.
Сейчас иностранцев много, но их квалификация, как по мне, недостаточна, чтобы создавать конкуренцию нашим топ-командам.
Мне нравится следить за нашим футболом, но я не вижу большой разницы.
– Прогресс в плане того, что появится "Металлист", поднимется "Кривбасс", "Черноморец" должен подняться.
– Вы говорите о будущем. А если, когда поднимется "Металлист", то в Украине поменяется власть? Опять поменяются руководители в клубах.
Вы не знаете, что будет у нас в следующем году. У нас футбол во многом зависит от политической ситуации в стране, от того, интересуется ли президент футболом, готов ли он развивать его.
Сейчас президент заинтересован в развитии футбола, поэтому, я думаю, есть интерес, возвращаются люди, которые готовы вкладывать деньги.
У нас футбол зависит от отношения руководства страны к нему, – цитирует Реброва Tribuna.com со ссылкой на "Бомбардир".
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