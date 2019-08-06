Сергей Родионов возглавил Академию "Спартака"

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Сергей Родионов возглавил Академию "Спартака"

Сергей Родионов вернулся в Академию "Спартака". Об этом сообщает сайт московского клуба.

Ранее Родионов уже работал в составе красно-белых с 2011 по 2015 год. Он работал на должности генерального и спортивного директора.

"Со многими из вас мы уже работали вместе, продолжим трудиться над выполнением нашей главной задачи: готовить игроков высокого уровня для молодежной команды, «Спартака-2» и основного состава. Но, конечно, будем стремиться общими усилиями совершенствовать нашу работу", - сказал Родионов.

"Спартак" с 5 баллами занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ. 

А еще: "Спартак" отправился в Швейцарию на матч с "Туном"| http://soccernews.ru
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