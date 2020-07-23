Сергей Рыжиков покинул "Крылья Советов"

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Сергей Рыжиков покинул "Крылья Советов"

Пресс-служба самарских "Крыльев Советов" сообщила, что клуб покинул голкипер Сергей Рыжиков.

Контракт Рыжикова с клубом закончился и стороны приняли решение не продлевать сотрудничество. "Крылья Советов" поблагодарили вратаря за игру. Таким образом, он стал свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно.

39-летний Рыжиков выступал за "Крылья Советов" с 2018 года. В составе самарского клуба он провел 45 матчей во всех турнирах и пропустил 62 гола. Ранее голкипер выступал за "Оскол", "Салют-Энергию", "Сатурн", "Анжи", "Локомотив", "Томь" и "Рубин". За сборную России сыграл 1 матч и пропустил 1 гол.

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