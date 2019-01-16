Сергей Рыжиков высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым

Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков высказался о ситуации, в которую угодили нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.

"Не знаю, как это назвать, но над людьми просто издеваются. Ребята набедокурили, совершили плохие поступки, но они не заслужили такого наказания. У нас в стране есть миллион примеров, когда люди с более жёсткими деяниями получали менее строгие наказания. Мы ребят поддерживаем и переживаем за них, хоть и не кричим об этом на каждом углу. Они оступились, но нам надо их понять и отнестись более снисходительно. То, что происходит сейчас - перебор. Это моя личная точка зрения" - сказал Рыжиков.

Напомним, что в начале октября прошлого года Кокорин и Мамаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО, где они пробудут, как минимум, до 8 февраля.

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