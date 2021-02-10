Сергей Семак: "Хотел бы попробовать себя в топ-чемпионате"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о своих о своих целях в тренерской карьере.
"Хотелось бы уехать тренировать в Европу, попробовать себя там в будущем. Любую из тех, что являются лидерами в мире футбола, где есть топовые чемпионаты — Франция, Италия, Испания, Англия, Германия. Там любому тренеру или игроку будет интересно", - приводит слова специалиста "Матч ТВ".
Напомним, Семак тренирует "Зенит" с мая 2018 года. Вместе с ним команда дважды становилась чемпионом России, завоевала Кубок и Суперкубок страны.
В текущем сезоне питерцы идут на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко.
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