Сергей Семак опубликовал фото из раздевалки "Зенита" после победы над "Уфой"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился фотографией из раздевалки после победы команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (6:0). Победу петербургскому клубу принесли хет-трик Артема Дзюбы, дубль Сердара Азмуна и гол Алексея Сутормина.

"С прекрасной победой! Наши форварды сегодня были в ударе", — написал Семак на своей странице в Instagram.

Благодаря победе "Зенит" вышел на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 10-м туре "Зенит" на выезде сыграет с московским "Спартаком". Матч состоится 3 октября.

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