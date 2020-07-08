Сергей Семак прокомментировал завоевание "Зенитом" чемпионского титула

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал завоевание клубом чемпионского титула.

"Я думаю, это самый сложный год. Тяжелое, непростое, но абсолютно заслуженное чемпионство. Поздравляю наших ребят, они заслужили ваши овации, аплодисменты, золотые медали. В этом сезоне, думаю, мы были на голову сильнее соперников. Низкий поклон, спасибо нашей команде. Спасибо вам за поддержку, с победой! "Зенит" – чемпион!" – сказал Семак в эфире телеканала "Матч Премьер".

Напомним, что "Зенит" выиграл чемпионский титул второй раз подряд и в шестой раз в истории. По числу титулов петербургский клуб уступает только "Спартаку" (10).

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