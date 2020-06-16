Сергей Семак рассказал, кто из игроков "Зенита" пропустит матч с ЦСКА

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал, что аргентинский защитник Эммануэль Маммана пропустит матч 23-го тура чемпионата России с московским ЦСКА.

"На данный момент все футболисты готовятся к игре, кроме Эмануэля Мамманы. Посмотрим, насколько оставшееся время позволит сделать работу качественно и без травм", - приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Матч ЦСКА - "Зенит" состоится 20 июня в Москве на стадионе "ВЭБ Арена".

После 22 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 50 очков. ЦСКА с 36 очками находится на пятой позиции.

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