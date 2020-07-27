Сергей Семак рассказал, за счет чего "Зенит" выиграл РПЛ с большим отрывом

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Сергей Семак рассказал, за счет чего "Зенит" выиграл РПЛ с большим отрывом

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал чемпионский титул клуба в Российской Премьер-Лиге.

"Что касается отрыва — это видимость. Никогда не бывает легких побед. Все, кто тренировал клубы-чемпионы, скажут то же самое. Тот же "Ювентус" тяжело набирал очки. Легких чемпионств не бывает, на определенном этапе просто мы смогли пройти сложные отрезки без сбоев", - сказал Семак в эфире передачи "8-16" на телеканале "Матч Премьер".  

Напомним, что "Зенит" стал чемпионом России, набрав 72 очка в 30 турах. Второе место занял московский "Локомотив", который отстал от победителя на 15 очков. "Зенит" стал чемпионом в шестой раз и уступает по числу титулов только "Спартаку" (10).

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