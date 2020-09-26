Сергей Семак - рекордсмен "Зенита" по победам в пять и более мячей

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" уничтожил "Уфу" со счетом 6:0. Таким образом, петербургский клуб в пятый раз выиграл с разностью в пять и более голов под руководством главного тренера команды Сергея Семака.

До матча с "Уфой" петербуржцы добились разгромных побед в матчах с "Анжи" (5:0), "Рубином" (5:0), "Ростовом" (6:1) и "Уралом" (7:1).

Четыре раза "Зенит" выигрывал с разницей не менее, чем в пять мячей, под руководством Лучано Спаллетти. Трижды - под руководством Андре Виллаш-Боаша.

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