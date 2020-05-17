Сергей Семак сообщил результаты тестов на коронавирус у игроков "Зенита"



Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что всем игрокам петербургского клуба были сделаны тесты на коронавирус, которые показали отрицательные результаты.

"Сейчас мы занимаемся тестированием игроков на коронавирус, у всех отрицательный результат, слава богу. Начинаем работать в том режиме, как позволяют власти, — индивидуальные тренировки, с соблюдением всех мер предосторожности. Постараемся обезопасить игроков и тренерский штаб, контакт минимальный. Будем заниматься так: тренер, один игрок, по два, если нам разрешат", - приводит слова Семака официальный сайт клуба со ссылкой на "Матч ТВ".

После 22 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Возобновление чемпионата России запланировано на 21 июня.

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