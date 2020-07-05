Сергей Семак стал дедушкой

Анна Семак, жена наставника "Зенита" Сергея Семака, сообщила, что у их дочери родился ребенок.

"Сегодня мы с мужем стали бабушкой и дедушкой! Завтра вы услышите от меня удивительную историю о том, как это случилось, как назвали и какие из ваших советов реально помогли. Спасибо за поддержку и поздравления! Слава Богу за всё!" - написала Анна в инстаграме.

Отметим, что у 44-летнего Семака 8 детей от двух браков.

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