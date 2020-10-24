Сергей Семак высказался о возможной отставке после поражения от "Рубина"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что он не собирается подавать в отставку после домашнего поражения петербургского клуба в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином" (1:2).
"Возможность отставки не рассматриваю. Бывают хорошие периоды, бывают не очень хорошие. Передо мной стоят задачи, которые я должен выполнять. Если не выполняю, значит решение будет принимать руководство. Любое поражение вызывает критику. Поражения не могут радовать. Мы должны делать свою работу", — приводят слова Семака российские СМИ.
Напомним, что "Зенит" проиграл второй матч подряд. В середине недели петербургский клуб на своем поле проиграл бельгийскому "Брюгге" (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
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