Сергей Семак: "Забитые мячи придут"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итоги зимних сборов после ничейного матча с минским "Динамо".

Сегодня, 22 февраля, сине-бело-голубые сыграли вничью с белорусским клубом.

"Гораздо важнее не результат этих матчей, а состояние команды. Сегодня мы неудачно сыграли при стандартном положении, должны были забивать и выигрывать. Забитые мячи придут, главное, чтобы они были вовремя.

Хорошее выступление, мне понравились ребята, они молодцы. Мы обсуждали с Владиславом Радимовым игроков, достойных того, чтобы их поощрить вызовом на матчи главной команды. Нам нужны футболисты, а для ребят это опыт выступления за главную команду. Это всегда прибавляет настроение. Ребята хорошо себя проявили, думаю, что мы и дальше будем их привлекать для тренировочного процесса и контрольных игр", - сказал Семак.

29 февраля "Зенит" сыграет с "Локомотивом" в матче 20-го тура РПЛ.

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