Сергей Семак: "Забитые мячи придут"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итоги зимних сборов после ничейного матча с минским "Динамо".
Сегодня, 22 февраля, сине-бело-голубые сыграли вничью с белорусским клубом.
"Гораздо важнее не результат этих матчей, а состояние команды. Сегодня мы неудачно сыграли при стандартном положении, должны были забивать и выигрывать. Забитые мячи придут, главное, чтобы они были вовремя.
Хорошее выступление, мне понравились ребята, они молодцы. Мы обсуждали с Владиславом Радимовым игроков, достойных того, чтобы их поощрить вызовом на матчи главной команды. Нам нужны футболисты, а для ребят это опыт выступления за главную команду. Это всегда прибавляет настроение. Ребята хорошо себя проявили, думаю, что мы и дальше будем их привлекать для тренировочного процесса и контрольных игр", - сказал Семак.
29 февраля "Зенит" сыграет с "Локомотивом" в матче 20-го тура РПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15