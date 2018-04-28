Сергей Шнуров написал песню о "Зените"

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Сергей Шнуров написал песню о "Зените"

Лидер популярной российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал песню о питерском "Зените".

Премьера композиции состоится 29 апреля на матче 28-го тура чемпионата России "Зенит" - ЦСКА, однако её фрагмент Шнуров решил представить уже сейчас.

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