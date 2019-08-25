Сергей Жуков: "В простых матчах Акинфеев работает больше всех вместо того, чтобы пить чаек"

Солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков посетил матч 7-го тура РПЛ ЦСКА - "Ахмат" (3:0) и рассказал, что думает о проигрыше "армейцев" в московском дерби со "Спартаком" (1:2).

"Дерби - прекрасное событие для страны всегда. Эти качели качаются всю жизнь. Еще не было такого, чтобы 20 раз подряд один клуб был сильнейшим. А дерби всегда интересно и круто. Жаль, что в простых матчах Акинфеев работает больше всех, хотя должен сидеть спокойно, пить чаек и ждать, пока кто-то к воротам подойдет. Но футбол - непредсказуемая вещь", - сказал Жуков.

ЦСКА с 13 баллами занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" с 7 очками расположился на 12 позиции.

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