Сергея Семака обманули мошенники
Анна Семак, супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака, сообщила, что ее мужа обманули мошенники.
"Не так давно мой муж получил сообщение по WhatsApp от бывшего партнера по команде. Фотография приятеля на аватарке усыпила бдительность, номер телефона раздобыть несложно.
Текст был такой: "Папа умирает от рака, все деньги уже потратил, зная твое доброе сердце – одна надежда на тебя". Сергей перевел крупную сумму, абонент его заблокировал", – написала Анна Семак на своей странице в Instagram.
Не пропустите: Семак оценил результаты "Зенита" в стартовых турах РПЛ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22