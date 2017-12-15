Серхи Роберто близок к продлению контракта с "Барселоной"

Теги серхи роберто барселона

Серхи Роберто близок к продлению контракта с "Барселоной"

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто в ближайшее время продлит контракт со своим клубом, сообщает испанская пресса.

25-летний футболист поставит подпись под соглашением до лета 2023 года. Его зарплата составит 10 миллионов евро за сезон, а сумма отступных - 300 миллионов.

Ожидается, что официально о сделке объявят до Нового года. Действующий контракт Роберто с "Барселоной" истекает в 2019 году. 

Не пропустите: Дембеле может сыграть в Эль Класико. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Реал" сразится с "Гремио" в финале клубного чемпионата мира

"Реал" сразится с "Гремио" в финале клубного чемпионата мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 15 39
2 Валенсия 15 34
3 Атлетико Мадрид 15 33
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 15 28
6 Вильярреал 15 21
7 Хетафе 15 20
8 Леганес 15 20
9 Жирона 15 20
10 Реал Сосьедад 15 19
11 Сельта Виго 15 18
12 Бетис 15 18
13 Эйбар 15 18
14 Атлетик Бильбао 15 17
15 Леванте 15 16
16 Эспаньол 15 16
17 Депортиво Ла-Корунья 15 15
18 Алавес 15 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 15 10
Полная таблица

топ-5 тегов