Серхи Роберто близок к продлению контракта с "Барселоной"

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто в ближайшее время продлит контракт со своим клубом, сообщает испанская пресса.

25-летний футболист поставит подпись под соглашением до лета 2023 года. Его зарплата составит 10 миллионов евро за сезон, а сумма отступных - 300 миллионов.

Ожидается, что официально о сделке объявят до Нового года. Действующий контракт Роберто с "Барселоной" истекает в 2019 году.

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