Серхи Роберто достиг соглашения с "Барселоной" о продлении контракта

Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхи Роберто достиг соглашения со своим клубом о продлении действующего контракта.

Так, по сведениям Marca, новое соглашение между 26-летним хавбеком и "сине-гранатовыми" будет рассчитано до лета 2022-го года. Официально о пролонгации сотрудничества со своим игроком каталонский гранд объявит в ближайшие дни.

Напомним, Месси требует продать пятерых игроков "Барселоны". | soccernews.ru