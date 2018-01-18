Серхи Роберто достиг соглашения с "Барселоной" о продлении контракта

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Серхи Роберто достиг соглашения с "Барселоной" о продлении контрактаПолузащитник каталонской "Барселоны" Серхи Роберто достиг соглашения со своим клубом о продлении действующего контракта.

Так, по сведениям Marca, новое соглашение между 26-летним хавбеком и "сине-гранатовыми" будет рассчитано до лета 2022-го года. Официально о пролонгации сотрудничества со своим игроком каталонский гранд объявит в ближайшие дни.

Напомним, Месси требует продать пятерых игроков "Барселоны". | soccernews.ru

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