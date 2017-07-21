Серхи Роберто: "Единственное, что я знаю, это то, что сейчас Неймар находится с нами"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхи Роберто прокомментировал возможный уход из команды своего одноклубника Неймара.

"Единственное, что я знаю, так это то, что сейчас он находится с нами, и мы очень рады, что он играет здесь. Мы хотим иметь лучших игроков, и. разумеется, Неймар является одним из них. Он дал нам очень много за все эти годы", - цитирует 25-летнего хавбека football.fr.

Напомним, трем игрокам ПСЖ понравился последний пост Неймара в инстаграме. | soccernews.ru