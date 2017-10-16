Серхи Роберто: "Этот эпизод я буду помнить всю жизнь, футболисты должны жить такими моментами"

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Серхи Роберто: "Этот эпизод я буду помнить всю жизнь, футболисты должны жить такими моментами"Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхи Роберто вспомнил свой гол французскому ПСЖ в Лиге Чемпионов прошлого сезона, который вывел его команду в 1/4 финала турнира.

"Этот эпизод я буду помнить всю свою жизнь. Мы должны жить такими моментами, когда играем в футбол. Мы всегда думаем о таких вещах на поле, даже если нам нужно сосредоточиться на все 90 минут игры", - цитирует 25-летнего хавбека le10sport.

Напомним, представители "Барселоны" побывали на матче "Байер" - "Вольфсбург". | soccernews.ru

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