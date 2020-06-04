Серхи Роберто готов покинуть "Барселону" только ради одного клуба

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Серхи Роберто готов покинуть "Барселону" только ради одного клуба
Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто готов покинуть клуб только ради перехода в "Манчестер Сити", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист хочет поработать под руководством главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, который ранее возглавлял "Барселону". 

Ранее сообщалось, что Роберто входит в сферу интересов "Ювентуса". "Барселона" готова продать игрока, чтобы получить дополнительные средства на трансферы.

В нынешнем сезоне 28-летний Роберто провел за "Барселону" 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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