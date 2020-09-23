Серхи Роберто хочет перебраться в МЛС

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто заявил, что он заинтересован в переходе в один из клубов североамериканской лиги МЛС.

"Я никогда не думал об уходе из "Барселоны". Слухи о моем уходе из команды появляются часто, но пока я регулярно выхожу на поле, то не задумываюсь о переходе. Хотя я бы хотел в последние годы карьеры поиграть в МЛС", - приводит слова Роберто официальный сайт клуба.

28-летний Роберто является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за каталонский клуб 284 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал 34 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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