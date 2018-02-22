Серхи Роберто: "Хотел бы пойти по стопам Иньесты и Месси"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхи Роберто прокомментировал свое продление контракта с клубом.

" Я всегда хотел остаться здесь, я мечтал об этом, еще будучи ребенком. Да, ко мне проявляли интерес другие клубы, но я счастлив продлить контракт до 2022-го года. Надеюсь, это не последний мой контракт с клубом. Мое желание состоит в том, чтобы завершить здесь карьеру. Я хотел бы пойти по стопам Андреса Иньесты и Лео Месси . Я еще молод, у меня впереди - долгая карьера", - цитирует 26-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" официально объявила о продлении контракта с Роберто. | soccernews.ru