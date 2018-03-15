Серхи Роберто: "Играть с такими форвардами - одно удовольствие"

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто подвел итоги матча с "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0).

По словам испанца, игра получилась трудной.

"Нам пришлось попотеть. Трудно атаковать, когда защищаешься большими силами. Но впереди у нас топовые игроки, которые просто не промахиваются. Играть с такими форвардами - одно удовольствие. Они блестяще реализуют моменты", - сказал он. | http://soccernews.ru