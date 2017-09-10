Серхи Роберто имеет шансы сыграть против "Ювентуса"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхи Роберто имеет шансы сыграть в матче Лиги Чемпионов против туринского "Ювентуса".

Как информирует El Mundo Deportivo, на сегодняшней тренировке команды 25-летний хавбек, который имел проблемы с левым коленом, уже работал наравне со своими партнерами по команде.

Отметим, что из-за травмы Серхи Роберто пропустил вчерашний матч своей команды против "Эспаньола".

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