Серхи Роберто - лучший каталонский футболист прошлого сезона

Хавбек "Барселоны" Серхи Роберто признан лучшим каталонским футболистом прошлого сезона, сообщает AS.

В борьбе за награду Роберто обошел своего партнера по каталонскому клубу Жерара Пике и полузащитника "Жироны" Понса.

Лучшим молодым футболистом назван игрок "Жироны" Пабло Маффео, а тренером - Оскар Гарсия из "Сент-Этьена".

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