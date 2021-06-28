Серхи Роберто может остаться в "Барселоне"
Фото: инстаграм Серхи Роберто/Автор неизвестен
"Барселона" может продлить контракт с защитником Серхи Роберто, сообщает Marca.
По сведениям источника, новое соглашение между футболистом и клубом может быть заключено до лета 2024 года. При этом "Барселона" предложит Роберто пойти на снижение зарплаты.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб хочет продать игрока за 25 миллионов евро, но пока что никто не готов платить за него такую сумму.
В минувшем сезоне 29-летний Роберто провел за "Барселону" 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14