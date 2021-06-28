Серхи Роберто может остаться в "Барселоне"

Теги барселонасерхи роберто

Серхи Роберто может остаться в "Барселоне"

Фото: инстаграм Серхи Роберто/Автор неизвестен

"Барселона" может продлить контракт с защитником Серхи Роберто, сообщает Marca.

По сведениям источника, новое соглашение между футболистом и клубом может быть заключено до лета 2024 года. При этом "Барселона" предложит Роберто пойти на снижение зарплаты. 

Ранее сообщалось, что каталонский клуб хочет продать игрока за 25 миллионов евро, но пока что никто не готов платить за него такую сумму.

В минувшем сезоне 29-летний Роберто провел за "Барселону" 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Барселона" изменила эмблему в знак поддержки ЛГБТ (фото). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" назвал причину отсутствия Лунева на сборе в Австрии

"Зенит" назвал причину отсутствия Лунева на сборе в Австрии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов