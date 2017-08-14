Серхи Роберто может покинуть "Барселону"

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Серхи Роберто может покинуть "Барселону"Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхи Роберто может покинуть свой клуб в текущее трансферное окно.

Как информирует El Mundo Deportivo, 25-летний хавбек взвешивает все "за" и "против" своего расставания с "сине-гранатовыми". Футболист обеспокоен покупкой Паулиньо и возможным трансфером Филиппе Коутиньо, что может негативно отразиться на игровом времени, которое он будет получать. Ввиду этого Серхи Роберто вполне может рассмотреть предложения клубов, которые в нем заинтересованы - английских "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Манчестер Сити", а также итальянских "Ювентуса" и "Милана".

Напомним, Ривалдо назвал причину ухода Неймара из "Барселоны". | soccernews.ru

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