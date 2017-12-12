Серхи Роберто: "Мы очень хотим сыграть с "Челси"

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Серхи Роберто: "Мы очень хотим сыграть с "Челси"Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что на этой стадии каталонцы сыграют с "Челси".

"Вероятность того, что нам достанется в соперники "Челси", была очень высокой. Мы знаем, что на этой стадии турнира уже все соперники очень сложны. Мы очень хотим сыграть с "Челси", - сказал он.

Первая игра состоится 13 февраля на поле английского клуба, ответная – 6 марта.

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