Серхи Роберто: "Мы очень хотим сыграть с "Челси"
Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
Напомним, что на этой стадии каталонцы сыграют с "Челси".
"Вероятность того, что нам достанется в соперники "Челси", была очень высокой. Мы знаем, что на этой стадии турнира уже все соперники очень сложны. Мы очень хотим сыграть с "Челси", - сказал он.
Первая игра состоится 13 февраля на поле английского клуба, ответная – 6 марта.
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