Серхи Роберто: "Надеюсь отпраздновать свой новый контракт победой в игре с "Челси"

Теги барселонасерхи роберто эйбар

Серхи Роберто: "Надеюсь отпраздновать свой новый контракт победой в игре с "Челси"

Хавбек "Барселоны" Серхи Роберто дал комментарии после победы над "Эйбаром" (2:0).

"Сложно было выводить мяч из обороны, но, когда мы находили пространство впереди, у нас появлялись моменты. Мы знали, как использовать их и взять три очка.

Мой новый контракт? Я рад подписать его с клубом моей жизни. Надеюсь отпраздновать его победой в игре с "Челси" - приводит слова Роберто официальный сайт клуба.

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