Серхи Роберто назвал свою идеальную позицию на поле

Игрок каталонской "Барселоны" Серхи Роберто, играющий в клубе на позициях правого защитника и центрального полузащитника, назвал свою идеальную позицию на поле.

" Я очень хочу играть в середине поля, где я чувствую себя наиболее комфортно. Однако в поисках игрового времени я буду готов выйти на любой позиции ", - приводит слова 25-летнего футболиста Mundo Deportivo.

В то же время Роберто отметил, что ждет от "Барсы" в текущем сезоне больших свершений.

Напомним, Дуглас вернется в "Барселону". | soccernews.ru