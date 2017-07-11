Серхи Роберто назвал свою идеальную позицию на поле

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Серхи Роберто назвал свою идеальную позицию на полеИгрок каталонской "Барселоны" Серхи Роберто, играющий в клубе на позициях правого защитника и центрального полузащитника, назвал свою идеальную позицию на поле.

"Я очень хочу играть в середине поля, где я чувствую себя наиболее комфортно. Однако в поисках игрового времени я буду готов выйти на любой позиции", - приводит слова 25-летнего футболиста Mundo Deportivo.

В то же время Роберто отметил, что ждет от "Барсы" в текущем сезоне больших свершений.

Напомним, Дуглас вернется в "Барселону". | soccernews.ru

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