Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхи Роберто не сыграет в матче за Суперкубок Испании против "Севильи".

Причиной отсутствия 26-летнего хавбека в стартовой игре сезона его команды станет четырехматчевая дисквалификация, которую игрок заработал в матче Ла Лиги прошлого сезона с мадридским "Реалом". Футболист уже пропустил три поединка "сине-гранатовых". Встреча с "бело-красными" станет последней, в которой он не сыграет из-за полученного наказания.

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