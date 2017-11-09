Серхи Роберто не устроило первое предложение "Барселоны" о продлении действующего контракта

Полузащитника каталонской "Барселоны" Серхи Роберто не устроило первое предложение его клуба о продлении действующего контракта.

Так, по сведениям испанской прессы, 25-летний хавбек остался разочарован размером оклада, который был ему предложен руководством "сине-гранатовых". В случае, если "Барса" не сможет удовлетворить его финансовые запросы, Роберто будет готов рассмотреть вариант с переходом в туринский "Ювентус".

Напомним, "Барселона" готова заплатить за Коутиньо 120 миллионов евро. | soccernews.ru