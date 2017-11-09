Серхи Роберто не устроило первое предложение "Барселоны" о продлении действующего контракта

Теги барселонасерхи роберто ювентус

Серхи Роберто не устроило первое предложение "Барселоны" о продлении действующего контрактаПолузащитника каталонской "Барселоны" Серхи Роберто не устроило первое предложение его клуба о продлении действующего контракта.

Так, по сведениям испанской прессы, 25-летний хавбек остался разочарован размером оклада, который был ему предложен руководством "сине-гранатовых". В случае, если "Барса" не сможет удовлетворить его финансовые запросы, Роберто будет готов рассмотреть вариант с переходом в туринский "Ювентус".

Напомним, "Барселона" готова заплатить за Коутиньо 120 миллионов евро. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

На кону - путевка в Россию: Швеция сразится с Италией

На кону - путевка в Россию: Швеция сразится с Италией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов