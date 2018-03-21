Серхи Роберто недоволен своим положением в "Барселоне"

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Серхи Роберто недоволен своим положением в "Барселоне"Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхи Роберто недоволен своим положением в клубе, информирует испанская пресса.

Сообщается, что игрок был разочарован своим невызовом в расположение сборной Испании на ближайшие товарищеские матчи. По мнению 26-летнего хавбека, у него будет мало шансов попасть в состав национальной команды, если в клубе он и дальше будет выполнять роль правого защитника, так как главный тренер "красной фурии" Хулен Лопетеги отдает предпочтение на этой позиции Дани Карвахалю ("Реал") и Альваро Одриосоле ("Реал Сосьедад"). Роберто считает, что выступления в полузащите помогли бы ему лучше раскрыть свои сильные качества.

Напомним, Дель Боске поделился ожиданиями от выступления сборной Испании на Чемпионате Мира. | soccernews.ru

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