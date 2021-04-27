Серхи Роберто определился со своим будущим в "Барселоне"
Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто хочет остаться в каталонской команде, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, 29-летний футболист намерен заключить с "сине-гранатовыми" новый долгосрочный контракт.
Действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2022 года, клуб готов продлить договор только на 12 месяцев.
Роберто - воспитанник "Барсы". В текущем сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
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