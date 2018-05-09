Серхи Роберто получил длительную дисквалификацию за отмашку от Марсело
Защитник каталонской "Барселоны" Серхи Роберто получил длительную дисквалификацию за отмашку от игрока мадридского "Реала" Марсело в состоявшемся в прошлое воскресенье Эль Класико.
Так, наказанием за свои действия для 26-летнего бека "сине-гранатовых" стал четырехматчевый бан на игры чемпионата Испании. Каталонский гранд уже заявил, что считает это решение чрезмерно жестким, поэтому намерен его обжаловать.
Таким образом, Роберто пропустит не только оставшиеся три игры текущего чемпионата, но и матч 1-го тура следующего розыгрыша Ла Лиги.
Напомним, "Барселона" определилась с первым подписанием на лето 2019-го года. | soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Моуринью: "Рэшфорду не нужно никуда уходить ради игрового времени"
-
"Реал" нацелился на голкипера "Ромы"
-
На время ЧМ-2018 в России запретят жарить шашлыки
-
"Бока Хуниорс" в 33-й раз выиграл чемпионат Аргентины
-
Зидан: "Не жалею, что не выпустил основной состав против "Севильи"
-
Симеоне подвел итоги сезона для "Атлетико"
-
Поездка в Лондон: в перенесенном матче "Манчестер Юнайтед" навестит "Вест Хэм"
-
"Севилья" - "Реал" - 3:2 (обзор)
-
Гаттузо: "Результат матча с "Ювентусом" не по игре"
-
Соперник сборной России на ЧМ-2018 победил в товарищеском матче
-
Дешам хочет, чтобы Гризманн определился с новым клубом до ЧМ-2018
-
Аллегри: "Ювентус" заслужил победу в Кубке Италии"
-
"Реал" проиграл "Севилье" на "Рамон Санчес Писхуан"
-
"Манчестер Сити" – "Брайтон" – 3:1 (обзор)
-
"Ювентус" – "Милан" – 4:0 (обзор)
-
"Тоттенхэм" победил "Ньюкасл" и обеспечил себе участие в Лиге Чемпионов
-
"Манчестер Сити" установил еще один рекорд АПЛ
-
Классическая победа с рекордом: "Ман Сити" разбирается с "Брайтоном"
-
Очередной трофей туринцев: "Ювентус" уничтожил "Милан" в финале Кубка Италии
-
"Челси" – "Хаддерсфилд" - 1:1, "Лестер" - "Арсенал" - 3:1 (обзоры)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|75
|3
|Реал Мадрид
|35
|72
|4
|Валенсия
|36
|67
|5
|Бетис
|36
|59
|6
|Вильярреал
|35
|57
|7
|Хетафе
|36
|52
|8
|Севилья
|35
|51
|9
|Жирона
|36
|48
|10
|Эйбар
|36
|47
|11
|Реал Сосьедад
|36
|46
|12
|Сельта Виго
|36
|46
|13
|Алавес
|36
|44
|14
|Атлетик Бильбао
|36
|43
|15
|Эспаньол
|36
|43
|16
|Леганес
|35
|40
|17
|Леванте
|35
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|36
|29
|19
|Лас Пальмас
|36
|22
|20
|Малага
|36
|20