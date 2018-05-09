Серхи Роберто получил длительную дисквалификацию за отмашку от Марсело

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Серхи Роберто получил длительную дисквалификацию за отмашку от МарселоЗащитник каталонской "Барселоны" Серхи Роберто получил длительную дисквалификацию за отмашку от игрока мадридского "Реала" Марсело в состоявшемся в прошлое воскресенье Эль Класико.

Так, наказанием за свои действия для 26-летнего бека "сине-гранатовых" стал четырехматчевый бан на игры чемпионата Испании. Каталонский гранд уже заявил, что считает это решение чрезмерно жестким, поэтому намерен его обжаловать.

Таким образом, Роберто пропустит не только оставшиеся три игры текущего чемпионата, но и матч 1-го тура следующего розыгрыша Ла Лиги.

Напомним, "Барселона" определилась с первым подписанием на лето 2019-го года. | soccernews.ru

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РМ

Отмашка это когда кулаком по лицу бьешь???

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