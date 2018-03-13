Серхи Роберто получил повреждение

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто получил небольшое повреждение в субботнем матче против "Малаги", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, из-за ушиба 26-летний футболист пропустил вчерашнюю тренировку "сине-гранатовых", однако ожидается, что уже сегодня он вернётся в строй.

Напомним, что в среду "Барселона" проведёт ответный матч с "Челси" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

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