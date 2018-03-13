Серхи Роберто получил повреждение

Теги барселонасерхи роберто

Серхи Роберто получил повреждение

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто получил небольшое повреждение в субботнем матче против "Малаги", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, из-за ушиба 26-летний футболист пропустил вчерашнюю тренировку "сине-гранатовых", однако ожидается, что уже сегодня он вернётся в строй.

Напомним, что в среду "Барселона" проведёт ответный матч с "Челси" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Не пропустите: "Барселона" нашла замену Мине. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Закрепить лидерские позиции: "Ювентус" принимает "Аталанту"

Закрепить лидерские позиции: "Ювентус" принимает "Аталанту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 28 72
2 Атлетико Мадрид 28 64
3 Реал Мадрид 28 57
4 Валенсия 28 56
5 Севилья 28 45
6 Вильярреал 28 44
7 Жирона 28 43
8 Эйбар 28 39
9 Сельта Виго 28 38
10 Бетис 27 37
11 Хетафе 28 36
12 Атлетик Бильбао 28 35
13 Эспаньол 28 35
14 Реал Сосьедад 28 33
15 Леганес 28 33
16 Алавес 27 31
17 Леванте 28 24
18 Лас Пальмас 28 20
19 Депортиво Ла-Корунья 28 19
20 Малага 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов