Серхи Роберто прокомментировал переход Видаля в "Барселону"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхи Роберто прокомментировал подписание своим клубом хавбека мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля.

" Он - игрок с большим опытом. Он показал, на что он способен, выступая в "Ювентусе" и "Баварии". Он приходит помочь нам в сложных матчах. Он - очень талантливый игрок ", - цитирует 26-летнего воспитанника "сине-гранатовых" Le 10 Sport.

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