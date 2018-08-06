Серхи Роберто прокомментировал переход Видаля в "Барселону"

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Серхи Роберто прокомментировал переход Видаля в "Барселону"Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхи Роберто прокомментировал подписание своим клубом хавбека мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля.

"Он - игрок с большим опытом. Он показал, на что он способен, выступая в "Ювентусе" и "Баварии". Он приходит помочь нам в сложных матчах. Он - очень талантливый игрок", - цитирует 26-летнего воспитанника "сине-гранатовых" Le 10 Sport.

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