Серхи Роберто прокомментировал победу над "Атлетико"

Теги барселонаатлетико мадридсерхи роберто

Серхи Роберто прокомментировал победу над "Атлетико"Защитник каталонской "Барселоны" Серхи Роберто прокомментировал победу своей команды во вчерашнем матче Ла Лиги над мадридским "Атлетико".

"Мы знали, что эта игра будет как финал. Это была жесткая игра. Мы много работали. После возвращения из Лас-Пальмаса у нас не было отдыха.

Мы успешно преодолели неблагоприятные условия. В первом тайме мы преуспели, и гол Лео Месси успокоил нас. Во второй половине "Атлетико" нажимал больше, но мы довольны трем очкам", - цитирует 26-летнего бека sport.es.

Напомним, Вальверде обматерил болельщиков "Барселоны" за освистывание Гомеша. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 29-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 29-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 27 69
2 Атлетико Мадрид 27 61
3 Реал Мадрид 27 54
4 Валенсия 27 53
5 Севилья 27 45
6 Вильярреал 27 41
7 Жирона 27 40
8 Эйбар 27 39
9 Бетис 27 37
10 Хетафе 27 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Реал Сосьедад 27 33
13 Леганес 27 33
14 Атлетик Бильбао 27 32
15 Эспаньол 27 32
16 Алавес 27 31
17 Леванте 27 21
18 Лас Пальмас 26 20
19 Депортиво Ла-Корунья 27 19
20 Малага 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов