Серхи Роберто рассказал, как переживал из-за конфликта Месси с "Барселоной"

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто высказался по поводу ситуации с форвардом команды Лионеля Месси.

Как и все каталонцы, я переживал и не верил, что он может покинуть команду. Не представляю "Барселону" без Лео. Я скрестив пальцы надеялся, что он останется. Он большой профессионал и упорно занимается. Не сомневаюсь, что он будет выкладываться ради "Барселоны" на все 100 процентов", - цитирует игрока Goal.

Напомним, этим летом аргентинец попросил руководство каталонского клуба разорвать с ним контракт. Однако в клубе отказались отпускать футболиста.

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