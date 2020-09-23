Серхи Роберто рассказал о об изменениях в "Барселоне" с приходом Кумана
Хавбек "Барселоны" Серхи Роберто рассказал об изменениях в команде с приходом нового наставника Рональда Кумана.
"Куман заставил нас много работать, тренировки были очень долгими. Мы отлично тренируемся. Он говорит понятные вещи, это идет на пользу команде. Все игроки ему полностью доверяют", - цитирует Роберто Marca.
Напомним, 57-летний Куман возглавил "Барселону" 19 августа, сменив на посту Кике Сетьена. Контракт специалиста с каталонским клубом рассчитан до лета 2022 года.
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